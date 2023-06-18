世一贏世二！江旻憓第3度稱霸亞洲

亞洲劍擊錦標賽昨日假中國無錫開鑼，重劍一姐江旻憓勢不可擋，殺入決賽，以15比4大勝「世二」宋世羅，第3次稱霸亞洲；羅浩天摘下銅牌，打破男佩隊9年的獎牌荒。

港隊在上屆亞錦賽豪取2金1銀4銅，包括張家朗和江旻憓封王稱后，今屆劍指獎牌之餘，還有兩大任務——窺探杭州亞運對手及爭取巴黎奧運積分。

衞冕的江旻憓小組獲得5勝1負，被列為7號種子，由32強打起，以15比9、15比5和10比9連挫泰國的Korawan Thanee、新加坡的Elle Koh Meihui和中國的朱明葉，晉級4強對南韓名將崔仁晶，後者於8強淘汰另一港將佘繕妡。江旻憓勢不可擋，以15比11為隊友報仇，殺入決賽。

江旻憓對手是「世二」宋世羅，港將首節領先4比1，第二節進一步拉開11比3，勝負基本上沒有懸念。最終江旻憓以15比4勝出這場終極對決，成功衞冕。

這是江旻憓第3次稱霸亞洲，她曾於2018和2022年奪金，2017年奪銀。這亦是江旻憓今季第5次站上頒獎台，累積2冠2亞1銅，穩居世界排名第1，再創生涯高峰。

羅浩天男佩摘季9年來最佳 由南韓名帥李旭宰接掌的男佩隊，亦有獎牌落袋。世界排名72的羅浩天連挫菲律賓、印度和中國劍手，再以15比11爆冷淘汰前世界冠軍、南韓名將吳尚旭，打入4強。雖然面對排名16的伊朗劍手Ali Pakdaman，羅浩天以10比15力戰而敗，摘下銅牌，已寫下2014年林衍聰奪銅後，男佩隊9年來亞錦賽最佳成績。

其他港將方面，女重的陳渭泠和連翊希32強止步。男佩的何思朗16強畢業，陳智軒32強出局，周頌羲一輪遊。今日將上演男重和女花個人賽。