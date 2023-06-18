中國女排負波蘭 意大利3戰全勝

世界女排聯賽香港站周六（17日）於香港體育館（紅館）繼續開戰，其中去屆冠軍意大利與日前打開勝利之門的荷蘭正面交鋒，最終意大利以22比25、25比22、25比20、18比25及19比17驚險贏局數3比2，在本站暫時3場全勝。尾場中國女排對波蘭，前者則以局數0比3落敗。■圖/文：鄧文滔

意大利今季陣容大變，開季表現明顯不穩，首場險勝泰國後連輸3場，到香港站終於回復水準，連續擊敗保加利亞及多明尼加共和國，在本站暫時未嘗敗仗，至於荷蘭到周五力挫波蘭才取得本季首勝，此前更錄得5連敗。

妮華卡蘿施娜狀態火熱 兩隊開賽前為周五去世的阿根廷球證默哀，荷蘭開賽後入局較快，以7比4領先。意大利隊長施娜中段接連封網及扣殺得手，助球隊追成15比15平手，此時荷蘭的諾莉瑪挺身而出，連取兩分助球隊以25比22先拔頭籌。

意大利第2局有妮華卡蘿手感發熱，單局攻入8分，追平局數1比1。隨後意大利氣勢如虹，加上施娜維持火熱狀態，其重力扣殺令荷蘭難以阻擋，令球隊再贏1局25比20。處於落敗邊緣的荷蘭於第4局背水一戰，杜特洛及瑪寧幾次成功得分，助荷蘭一路領先，反觀施娜未有太多搶分機會，令荷蘭扳平2比2。雙方到決勝局繼續僵持，最終意大利頂住壓力，經「刁時」贏19比17，目前在香港站3戰全勝。至於尾場中國女排以20比25、23比25及22比25不敵波蘭。