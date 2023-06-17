相隔年半再闖4強 鄧謝配穩袋牌
印尼羽毛球公開賽周五續演激戰，香港混雙組合鄧俊文／謝影雪8強淘汰世界排名第13的荷蘭組合，近一年半再闖4強，在賽事不設季軍戰下，肯定至少獲得一面獎牌。
世界排名21位的「鄧謝配」，與高8位的荷蘭組合Robin Tabeling／Selena Piek正面交鋒。賽前已預料港隊組合面臨硬仗，甫開局荷蘭組合不斷搶攻，一度領先6比2，「鄧謝配」隨即打出一段10比1攻勢，反超前至12比7，其後荷蘭組合力追至15比16，幸港將頂住壓力，連取5分以21比15先拔頭籌。第二局戰激依然激烈，「鄧謝配」大部分時間佔得上風，並領先20比19手握決勝分，可惜被對手逼入「刁時」後，「鄧謝配」負23比25被對手扳平局數。
決勝局連取9分
到決勝局發展峰迴路轉，「鄧謝配」初段領先過5比2，之後被對手控制戰局，一度落後7比14陷入劣勢。正當荷蘭組合勝利在望之際，港將發揮強大韌力，一口氣連取9分，最終險勝對手21比18，成功過關。「鄧謝配」自2021年12月世錦賽，再次打入4強，兩人在勝利一刻相當興奮，謝影雪賽後更激動流淚，場面感人。
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