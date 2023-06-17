相隔年半再闖4強 鄧謝配穩袋牌

世界排名21位的「鄧謝配」，與高8位的荷蘭組合Robin Tabeling／Selena Piek正面交鋒。賽前已預料港隊組合面臨硬仗，甫開局荷蘭組合不斷搶攻，一度領先6比2，「鄧謝配」隨即打出一段10比1攻勢，反超前至12比7，其後荷蘭組合力追至15比16，幸港將頂住壓力，連取5分以21比15先拔頭籌。第二局戰激依然激烈，「鄧謝配」大部分時間佔得上風，並領先20比19手握決勝分，可惜被對手逼入「刁時」後，「鄧謝配」負23比25被對手扳平局數。