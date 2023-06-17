馬斐補時扳平Ｕ22和塔吉克斯坦

香港Ｕ22代表隊周四作客塔吉克斯坦Ｕ22進行「拍跳」，最終港隊憑馬斐補時階段建功，以1比1賽和對手，雙方下周一（19日）將於同一場地再度交手。主教練司徒文俊賽後對球員的努力感到欣慰，但強調攻力仍有提升空間。

司徒Sir：球員冇放棄感欣慰 Ｕ22是役派出龐焯熙把守大門，梁祐維及曾以行扼守中路，黃皓雋於邊路創造攻勢，為劉家喬輸送彈藥。塔吉克斯坦趁主場之利採取主動，頻頻利用兩邊傳中製造威脅，67分鐘塔吉克斯坦球員禁區入起腳先開紀錄，港Ｕ22隨後變陣換入余在言及馬斐力圖收復失地，補時階段，劉家喬右路接應直線，推過門將後傳中予馬斐射入，為港隊追平1比1完場。

主教練司徒文俊賽後指對方身體質素較強，對於球隊能追平感到滿意。不過「司徒Sir」稱進攻仍有所不足，尤其上半場幾近未曾成功組織攻勢，慶幸換邊後演出有所改善：「球員經調整後，踢落係好咗，同埋落後之下大家豁出去冇放棄，最後都搵到入波，呢點幾令人欣慰。」鄧文滔報道