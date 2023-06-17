中國女排反勝保加利亞

世界女排聯賽香港站昨晚於香港體育館（紅館）重燃戰火，壓軸登場的中國隊，以局數3比1（20比25、25比7、25比10及25比15）反勝保加利亞。

荷蘭5連敗後首嘗勝果 至於較早時間登場的荷蘭，在主攻手諾莉瑪攻下17分下，以3比0力挫波蘭，經歷5連敗後首嘗勝果。荷蘭今季陣容年輕化，有6位「千禧後」球員，於上站4場全敗，轉戰香港站同樣出師不利，以直落3局不敵土耳其。不過「橙衫軍」未有氣餒，昨晚面對世界排名第8的波蘭，首局憑副攻拜恩絲攻下6分，以25比22先拔頭籌。次局輪到主攻諾莉瑪和杜特洛發威，兩人頻頻搶攻，以25比21再下一城。第3局形勢緊湊，雙方鬥到3次「刁時」，荷蘭看準機會扣殺，令波蘭觸手出界，險勝28比26，局數3比0拿下首勝。

20歲的諾莉瑪攻下17分，包括14次扣殺、2次攔網和1次發球得分。經歷難堪的5連敗，勝利顯得特別甘甜：「上場輸給土耳其，我們很失望，也特地開會檢討不足。今場就是重新振作，做好之前沒做好的事，全力以赴，很高興總算贏了。」她指出合作時間尚短，要撼贏其他勁旅，方法只有一個：「我們必須相信彼此，我們陣容很年輕，合作時間不長，幾乎每場比賽都咬得很緊，卻總是欠缺『臨門一腳』，今場成功頂到最後。」

荷蘭今日火併上季冠軍意大利，後者連挫保加利亞和多明尼加共和國，今站錄得兩連勝，士氣正盛。諾莉瑪表示會翻看對手比賽片段備戰，「但在這之前，先讓我們稍為慶祝一下首勝！」圖、文：許思彤