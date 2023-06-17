被罰爭議性12碼港隊僅負 安帥：球證主宰比賽

香港足球代表隊周四晚友賽作客越南，結果港隊全場3次中楣下，只因一球12碼僅負0比1。賽後港隊主教練莊恩安達臣直言球證主宰了比賽結果，同時指港隊埋門仍有進步空間，不過與亞洲強隊的距離，已經逐步收窄。

港隊全場形勢不遜主隊，惟上半場被罰12碼，遭越南隊長桂玉海一箭定江山。安帥於賽後記者會上，直言對球證判決感不滿：「嗰球絕對唔係12碼，可能因為係『主場哨』，但我對呢個判決好憤怒，我哋為咗場波付出咁多，最後係球證主宰咗比賽。」不過安帥亦喜見球隊有進步：「我哋同亞洲較強球隊嘅距離正在收窄，呢樣係我哋願意見到嘅。」

港隊是役絕非一味捱打，多番靠前場逼搶創造出機會，與入球非常接近，安帥對此表示：「呢個情況之前對馬來西亞同新加坡都出現過，係我哋目前最需要解決嘅問題，我哋冇得好似球會咁買個新前鋒，只可以繼續改進，但我應承大家，有朝一日我哋會將呢啲機會，轉化成入波。」

贏盡當地傳媒口碑 港隊的優異演出亦「征服」越南當地傳媒及球迷，當中《baomoi.com》表示：「儘管越南的世界排名較高，但毫無優勢可言。對香港來說這是運滯的一天，不僅輸了一球12碼，還射中了門框3次。」《Bongdaplus》指出：「港隊每次成功防守後，都能採取快速反擊。」《Viettel TV》賽事評述Quang Tung則謂：「我們只是贏了運氣，那個12碼判決有點模糊不清，相比下，港隊入球機會多的是。」此外亦有傳媒引述入場球迷意見，認為港隊的進攻組織明顯清脆得多。林卓臻越南直擊