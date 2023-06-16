愉園棄戰初級組足總盃

早前再捲入打假波醜聞的甲組球隊愉園，據悉球隊體育會秘書處周二（13日）已去信足總，決定棄戰下周日（18日）上演的「足總盃（初級組）」16強，而消息已獲得該會職員證實。

消息獲球會秘書處證實 愉園原定於下周日在打假波醜聞後首次亮相，於九龍仔公園足球場出戰對和富社企的「足總盃（初級組）」16強賽事，但據悉愉園體育會秘書鄭偉傑周二（13日），已向足總競賽部主管葉冠求發信表示棄權。而本報記者昨午致電愉園秘書處查詢，獲對方職員證實了這項消息，而這亦意味着和富社企或將不戰而勝，惟足總賽程暫時仍未見任何更新。

廉政公署於上月15日瓦解一個涉及非法外圍賭博的「打假波」貪污集團，並拘捕22男1女，當中包括香港甲組足球聯賽一支球隊的一名教練及其中11名球員，懷疑有人在2022/23年整個賽季集體造假，如放水輸波或營造特定賽果。據悉，涉事球隊為本地老牌球會「愉園」，被捕的包括主教練趙覺超，以及程文俊、陳浩峰、雷文廸及霍斌仁等球員。