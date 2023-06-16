港隊友賽1球憾負越南

【林卓臻越南直擊】香港足球代表隊昨晚出戰6月份首場國際賽，作客海防Lach Tray體育場，挑戰世界排名比球隊高出52位的東南亞勁旅越南。港隊今場表現不俗，可惜整場3次射中門楣，最終對手憑隊長桂玉海12碼一箭定江山，以1球擊敗港隊。

雙方對上一次交手已經是2016年的友賽，當時兩隊踢成2比2平手，今仗港隊派出謝家榮把守最後一關，梁諾恆、艾里奧扼守中路，陳俊樂及隊長黃洋在中場掃蕩，入球重任落在孫銘謙、安永佳身上。至於主隊則有「越南美斯」阮光海擔正，效力南韓球隊首爾依戀的阮文全先列後備。

安永佳黃威先後中楣 港隊甫開賽積極在前場逼搶，更一度反客為主，6分鐘黃梓浩右路開出角球，艾里奧起腳未能命中目標。21分鐘港隊差點先開記錄，安永佳擺脫對方後衞後，無人看管下單刀卻被門將擋出。8分鐘後安永佳再錯失黃金機會，這名暫時在中甲射手榜領先的前鋒，勁射可惜中楣。

表現對辦的港隊32分鐘卻因艾里奧，不慎在禁區內撞跌對手被判罰極刑，12碼由越南隊長桂玉海主射破網，主隊領先1球。落後的港隊未有自亂陣腳，但38分鐘黃威罰球直射再次中楣彈出，半場港隊落後0比1。

易邊後港隊急起直追，先有黃梓浩後上助攻，大腳傳中卻中楣。港隊之後一口氣換入潘沛軒、胡晉銘及鞠盈智，希望加強攻力，但仍然未能平反敗局，最終港隊以1球僅負越南。

港隊大軍今日即啟程回港，並於周六在將軍澳賽馬會香港足球總會足球訓練中心（FTC）復操，備戰下周一（19日）主場對泰國的友賽。