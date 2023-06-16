體育

鄧謝配印尼羽賽闖8強

伍家朗 伍家朗
伍家朗
香港羽毛球混雙組合鄧俊文和謝影雪，昨日在印尼公開賽以直落兩局21比17及21比14擊敗東道主組合，打入8強。可惜另一混雙拍檔李晉熙和吳芷柔16強以局數1比2不敵賽事2號種子、日本的渡邊勇太及東野有紗。男單代表伍家朗亦未能擊敗印度球手柏蘭奈，16強止步。
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