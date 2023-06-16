加拿大女排力爭奧運入場券

FIVB世界女排聯賽（VNL）昨日續於香港體育館（紅館）舉行，加拿大憑雲莉琪和賀維合取28分，局數3比0力挫保加利亞，今日遇上土耳其將力爭兩連勝。

保加利亞周三不敵意大利後，昨日迎來首戰不敵中國的加拿大。「楓葉國」上周於土耳其站取得2勝2負，其中以局數3比2擊敗應屆世界冠軍塞爾維亞一仗，為球迷帶來不少驚喜。

休戰1日的加拿大今場入局明顯較快，首局贏25比15。第2局加拿大延續強勢，開局打出5比0攻勢，主攻手賀維此局貢獻8分，協助球隊以25比13大勝，奠下勝利基礎。保加利亞球員體力急降，苦戰下未能挽回劣勢，加拿大第3局再贏25比15。「楓葉國」兩名主攻手雲莉琪和賀維分別得15及13分，保加利亞則以約丹露娃以9分居首。加拿大今日中午對土耳其，力爭兩連勝，至於保加利亞將於晚上8時30分大戰中國。

紅館射燈冒煙虛驚一場 另外，昨日傍晚比賽期間，紅館場內有射燈突然冒煙。有觀眾表示，事發時正值波蘭對土耳其第3局開始，館內燈光突然失靈，繼而傳來燶味，赫見綠閘頂的射燈冒煙。消防接報趕至，未有發現火種及煙，隨即在場檢查射燈裝置，事件中無人受傷亦毋須疏散，事故原因有待調查。比賽因此延誤約8分鐘，最終波蘭贏局數3比0。