香港吉祥物「堅仔」同你Say Hi！

杭州亞運將於9月23日開幕，為迎接亞運倒數100日，港協暨奧委會昨日公布由香港知專設計學院（HKDI）學生設計的香港隊吉祥物「堅仔」。

杭州亞運因疫情延期至今年9月23日揭幕，香港將派出歷來最大團隊，超過800名運動員出賽。上屆雅加達亞運，港隊共得8金、18銀、20銅，46面獎牌創下香港隊亞運最佳成績，團長霍啟剛坦言亞運在自己的國家舉行，相信成績會更好。

學生設計展現拚搏精神 第19屆亞運倒數100日，賽會於杭州良渚古城遺址公園採集聖火火種，港協同日正式公布屬於香港隊的吉祥物。港協邀請香港知專設計學院（HKDI）以「支持香港運動員出戰杭州亞運」為主題，為香港隊設計吉祥物，最終由21歲傳意設計系廣告設計高級文憑學生潘祖瑩（Joey）所設計的「堅仔」，在60多個參賽者中勝出。Joey表示：「『堅仔』和運動員一樣，擁有堅持拚搏精神，而他堅硬的毛髮亦想表達出無堅不摧的『獅子山精神』。」

有出席活動的中國女排隊長袁心玥表示：「我們正參加世界女排聯賽，但亞運也是我們的目標，現在的比賽都是亞運前的鍛鍊。」余樂詩報道