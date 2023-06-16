慈善賽兩隊盡情發揮 香港東方63:55擊敗滿貫

「香港東方籃球慈善賽」昨晚假修頓場館舉行，甲一勁旅香港東方和滿貫完季8個月來首度交鋒，也是台灣教練徐仲毅執教滿貫首仗。儘管蔡再懃攻入全場最高的20分，新兵李琪也有12分進帳，但全華班內線輸蝕，以55比63不敵東方。

東方今季獲麥洛連和基拔加盟，於東南亞籃球邀請賽（ABL）勇奪冠軍，隨後北上集訓，與國家隊友賽取得1勝1負。不過相隔8個月回到修頓，球員比較慢熱，被對手打出7比0的攻勢；半節過去，才由基拔拋投「破蛋」，加上梁嘉顯和蘇利文內外開弓，首節反超前14比10。

麥洛連卜聿揚支配內線 滿貫休季期間大換血，由徐仲毅接掌帥印，又羅致效力東方7年的李琪。後者倒戈舊東家毫不手軟，單節攻入6分，確能分擔蔡再懃的壓力。但東方火力更猛，麥洛連在禁區予取予求，新兵朱梓鎔也射入三分，半場領先30比24。

東方看準滿貫內線不穩，派出「雙塔」麥洛連和卜聿揚擴大分差。全華班的滿貫外投追分，蔡再懃和李琪連環發炮，一度追剩4分差，但欠缺臨門一腳，以55比63飲恨。東方有4人得分上雙，麥洛連攻入18分、基拔貢獻14分、梁嘉顯取得12分。滿貫方面，蔡再懃攻入20分，李琪也有12分進帳。

台灣快速球風注入滿貫 雖然只是季前熱身，但沒人想輸，滿貫新帥徐仲毅認為球員心態影響表現：「他們有點太亢奮，畢竟去年10月開始沒有正式比賽。」年僅33歲的徐仲毅已有10年教練資歷，曾執教SBL高雄九太科技和台灣啤酒，是SBL史上最年輕的總教練。他談到兩地球隊最大分別：「香港沒有職業聯賽，練球次數較少，像我們一星期團隊訓練三天，個人訓練兩天。」他希望加強滿貫防守與速度：「個人防守能力沒問題，但要更靈活變通。我想把台灣快速球風帶到這裏，拚隊史第一個冠軍。」許思彤報道