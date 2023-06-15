徐宏傑：希望球迷隔空支持！

雖然港隊周二（13日）才飛抵越南，事隔一天便要作客面對國際足協排名比香港高出52位的對手，但港腳後衞徐宏傑（圖）認為，今次備戰的時間充裕，整體狀態一日比一日提升，有信心臨場可以有理想發揮。

「嚟越南之前，大家一齊練咗差唔多兩星期，狀態起得唔錯，係第一日練波撞正風雷雨電啫，其餘飲食同球場質素都非常之好，大家都準備得好好。」今場很大機會與艾里奧、余煒廉和黃梓浩組成人防線的徐宏傑表示。

越南大躍進預咗惡踢 越南足球近年在南韓教練朴恆緒執教下起飛，在東南亞球壇與泰國你追我趕，今佔主場之利，預期會予作客的港隊極大壓力。「越南近年出咗好多有質素嘅球員，亦有球員外流，除咗快同硬淨，技術亦比之前大躍進咗好多，加上喺主場出擊，我哋預咗會好惡踢，希望到時可以集中啲，跟到教練嘅部署去踢。」「傑仔」謂。

儘管今場作客，「傑仔」仍然懇求球迷可以隔空支持港隊，他說：「我唔知場波網上有冇得睇，但都想球迷可以多多支持，我哋一定會盡全力去踢呢場波。下星期一見！」港隊完成今晚作客對越南的友賽後，下周一(19日)晚將假香港大球場迎戰泰國。