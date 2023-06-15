滑浪風帆隊全方位備戰

力爭亞運獎牌

香港滑浪風帆代表隊昨日於香港航海學校會見傳媒，分享杭州亞運備戰情況。今屆亞運新設iQFOil水翼滑浪風帆項目，將由去年的亞洲錦標賽男女子冠軍得主鄭清然和馬君正出賽，至於RS:X板種將派出歐令揚和魏瑋恩出戰。

4名港將除馬君正之外，其餘都是首次出戰亞運。巴黎奧運早前宣布滑浪風帆將轉用iQFOil板種，今屆亞運亦已新增此項目，首次代表香港出戰大型賽事的鄭清然感到相當興奮：「亞運延期後重新選拔，經過5年努力，終於可以出戰亞運，對運動員來說是個肯定，希望可以踏上頒獎台。」

2018年亞運RS:One混合賽銀牌得主馬君正，早於東京奧運資格賽期已開始訓練iQFOil，去年更於iQFOil亞錦賽摘金。她透露，由於新板種比RS:X速度快1倍，為了帆板更穩定，不惜增磅10公斤：「雖然我的體能、身高等不算突出，但我想用自己的故事鼓勵師弟，只要專注加強自己的強項，自然有信心改善弱項，成為一個更全面的選手。」

與港大合作分析場地數據 東京奧運代表鄭俊樑和陳晞文退役後加入港隊教練團，RS:X隊的魏瑋恩表示有不少得着：「『晞文』除了會分享大賽經歷，也會落場和我們鬥『模擬賽』，為我們親身示範技術。」港隊教練陳敬然表示：「iQFOil隊將於7月到法國馬賽出戰奧運測試賽，8月到荷蘭參加世錦賽，然後港隊會早兩星期到杭州準備亞運。」他又透露，今屆亞運獲得香港大學機械工程系支持，到杭州實地考察測量，收集當地風向等資料，對備戰更有幫助。