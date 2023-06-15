香港金牛修頓鬥廣西威壯

7月2日NBL第一擊 香港金牛籃球隊進軍ＮＢＬ正式落實！中國籃球協會昨日於北京舉行記者會，宣布香港金牛成為首支參加全國男子籃球聯賽（ＮＢＬ），並以香港為主場的球隊，而香港金牛籃球隊將於7月2日在修頓場館，主場迎戰上屆冠軍廣西威壯，為ＮＢＬ新季揭開序幕。

「長人中鋒」迪加拿助陣 香港金牛目前共簽下18名球員，來自香港的包括梁兆華、楊睿騏、許烜行、范浩雲及張峰碩，另外有10名內地球員、1名台灣球員，以及兩名外援，包括7呎5吋的「長人中鋒」迪加拿及美國的莫里斯坎普（Maurice Kemp）。

2023年度ＮＢＬ常規賽將於7月2日至8月27日舉行，全明星賽周末則於8月19至20日進行，季後賽階段由9月1日至9月19日展開，總決賽階段則定於9月22日至10月6日上演。各球隊註冊球員人數上限為20人，外援方面限註4人，每場比賽報名外援人數不超過兩人，外援上場時間亦有限制。

今屆ＮＢＬ賽事共有12支球隊參賽，來自全國不同地區城市。香港金牛隊將於7月2日晚上7時30分，在灣仔修頓場館迎來歷史性首仗主場賽事，賽事門票資訊稍後公布。

香港金牛球員名單 1 許烜行（控球後衞，香港）

2 范浩雲（得分後衞，香港）

4 張峰碩（得分後衞，香港）

5 陳奕綸（控球後衞，中華台北）

6 梁兆華（小前鋒，香港）

7 陳雨生（小前鋒，河北）

8 薜馳（大前鋒，河北）

9 孫偉博（得分後衞，吉林）

10 楊睿騏（控球後衞，香港）

11 李禹豪（大前鋒，四川）

12 莫里斯坎普（大前鋒，美國）

13 迪加拿（中鋒，馬耳他）

14 畢繼光（控球後衞，黑龍江）

15 張昊（小前鋒，山東）

22 馬光翰（控球後衞，山東）

23 余柏林（小前鋒，陝西）

30 孫巍（大前鋒，黑龍江）

39 李佳益（中鋒，遼寧）