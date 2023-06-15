意大利女排輕取保加利亞

世界女排聯賽香港站昨日輪到上季冠軍意大利登場，在副攻妮華卡蘿豪取18分下，以3比0橫掃保加利亞，旗開得勝。

意大利今季大換血，最有價值球員伊干奴因種族歧視退隊，於第一周賽事錄得1勝3負，世界排名跌到第4。面對排名16的保加利亞，意大利早段曾經落後，隊長施娜和副攻妮華卡蘿調整節奏，反勝25比17。妮華卡蘿身高1米79，但彈跳力驚人，多次扣殺得手，以25比19再下一城。第3局保加利亞積極反撲，但始終未能擋下妮華卡蘿強攻，這位23歲小將再添8分進帳，帶領意大利險勝25比23，直落3局拿下今站首勝。

妮華卡蘿享受紅館氣氛 妮華卡蘿全場攻下18分，包括15次扣殺、2次攔網和1次發球得分，連同第一周4場賽事，累積96分，於得分榜排名第4：「很高興攻下18分，當我扣殺的時候感受到隊友支持，但有些地方必須做得更好，特別是防守。」初次來港的她亦受到球迷熱烈歡迎：「紅館四周都是觀眾，為你大聲打氣，感覺很溫暖。」

隊長施娜貢獻10分，她亦對紅館氣氛讚譽有加：「超開心來到這裏，你可以感受到觀眾真的享受排球。場館幾乎沒有一刻是安靜的，他們會為每一隊打氣。」意大利將於周日迎戰勁敵中國，妮華卡蘿表示期待：「對中國是一場大戰，場館一定會爆滿，我們定會竭力爭勝。」尾場土耳其以局數3比0擊敗荷蘭。

許思彤報道