重整實力！寶島少帥徐仲毅接掌綠軍

滿貫上季榮膺常規賽一哥，但季後賽表現失準，奪季而回。休季期間，滿貫大刀闊斧換血，由台灣教練徐仲毅接掌帥印，又增添多個新兵，包括曾效力東方的李琪（圖）。這次慈善賽可謂季前閱兵，也是這個頂尖射手的倒戈戰。

滿貫教練團大換血，由徐仲毅領軍，配搭助理教練張峻庭和陳承謙。徐仲毅年僅33歲，已有10年教練資歷，曾擔任SBL高雄九太科技和台灣啤酒教練，是SBL史上最年輕的主帥。徐仲毅會為滿貫帶來甚麼改變，是貫徹台灣快狠準的球風？還是防守為先？可藉着這次慈善賽先睹為快。

球員方面，滿貫有多名新兵，包括李琪、楊子豐、蕭瑋耀及葉俊鋒，而甲二球員陳偉邦亦會在今場賽事列陣。李琪去年底離開東方，卸下職業身份，但決心不變：「雖然沒打職業，但我依然熱愛籃球，目標不變，都是冠軍。」改披滿貫球衣，他希望分擔蔡再懃進攻壓力：「開季前有差不多9個月時間，大家已準備好。我和新隊友磨合不錯，相信有我在，可以分擔阿懃的壓力。」

李琪加盟增強火力 談到新教練徐仲毅，李琪認為他的要求頗高：「他和我跟過的職業教練要求相似，都是某個時間內高度集中，打法強調機動性，並落力防守。」他指目前滿貫一星期練習三日或以上，球隊逐漸適應新打法，但相信要經歷實戰，至季中才知道「Work唔Work」。

至於其餘4人，楊子豐曾效力南青，蕭瑋耀和葉俊鋒效力甲二安青和荃灣，後者亦是2019年學界精英賽MVP。就讀拔萃男書院的陳偉邦則是培訓球員，只於慈善賽上陣。滿貫以全華班應戰，待真正開季，相信陳偉邦的空缺會由外援頂上。