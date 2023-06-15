吳毅豪率領ＪＳＲ學員聲音導航

今場籃球慈善賽獲得「香港賽馬會青少年體育記者培訓計劃」資助，為廣大籃球迷提供免費網上直播，而一班第十屆JSR學生，亦會由星級評述導師吳毅豪（圖左）帶領下擔任「講波佬」及「戰地記者」送上最快、最新資訊！

在過去9屆計劃擔任評述導師的「Patrick Sir」吳毅豪，對於指導同學相當有經驗，他亦於賽前為學生們提供「錦囊」：「首先當然要了解籃球基本規則，要仔細閱讀賽制、規例『天書』。亦由於球賽節奏快，最好於賽前熟讀球員名單，這樣就可以避免講波時只顧低頭看球員名單而錯過了重要時刻！其次就要在講波時注意咬字是否清晰，亦不用講得太急、太快，最緊要不用擔心講錯而影響往後評述，因為第一次表現若有不足，是情有可原的。」

盡情享受分享講波心得 除了個人注意事項，「Patrick Sir」亦指出講波是一件團隊合作的事，必須與拍檔有充分默契：「拍檔之間要有手勢、眼神交流，例如想發言前要舉手示意，避免出現『疊聲』這些不專業事情發生。與此同時，可利用拍檔在場邊記下的數據作出分析，增加評述內容質量。不過，最重要是享受過程，因為這些機會相當難得，要感恩JSR計劃為大家提供一個實習機會及平台。」