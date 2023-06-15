香港東方滿貫雙雄交鋒

香港東方 基拔

HKJCJSR x on.cc東網直播本地籃球慈善賽 「2023香港東方籃球慈善賽」今晚假修頓場館舉行，應屆ABL總冠軍香港東方將與甲一勁旅滿貫交鋒，這是自去年10月聯賽後、8個月來兩軍再次碰頭，激戰可期。（HKJCJSR Youtube & FB、睇體ontv Sports FB及on.cc東網周四晚7時30分直播）

香港東方今季陣容鼎盛，3月於東南亞職業籃球邀請賽（ABL）勇奪冠軍，令人期待他們在本地銀牌及聯賽的表現。來自加拿大的中鋒麥洛連由南青轉投東方後，產生良好化學作用，ABL場均貢獻「雙雙」數據，並勇奪「最佳防守球員」。曾效力南華的基拔由歐洲聯賽回流，大賽經驗豐富加上機動性強，同樣勝任球隊得分主力，兩人可謂東方在甲一爭標的重要拚圖。

ABL王者不斷進步 完成ABL後，香港東方5月展開「中國之旅」，於青島國信籃球訓練基地和中國籃球隊進行兩場友誼賽，取得1勝1負。其後，球隊亦在「榮浩盃籃球對抗賽」及「恩來盃邀請賽」，先後以90比79及90比71擊敗NBL球隊安徽文一，足見香港東方於ABL後成長不少。相對其他甲一球隊，東方於休季期間累積更多比賽經驗，有望於今場慈善賽展現成果。

另外，香港東方上周公布前建龍飛馬小前鋒朱梓鎔及旭暉得分後衞黃浩賢加盟，兩人日前亦亮相於香港三人聯賽。朱梓鎔2019年隨建龍升班，上季協助球隊以第5名成功打入季後賽，完季後他決定在籃球路上尋求突破，最終加盟職業隊香港東方。

突破能力較強的朱梓鎔來到新隊將改變打法，他說：「以往可能持球時間較多，由我突破分球或得分，但我在這裏需要更專注防守工作。另外，外投能力和體能亦需加強。」他表示，希望趁年輕嘗試走職業籃球員之路：「我知道出場時間可能變少，但這裏有更多學習機會，而且可能有機會打其他比賽，我想趁自己身體條件許可下，盡量見識多一點、挑戰極限。」東方於三人賽小組賽止步，朱梓鎔稱三人賽「未齊腳」，未能反映球隊真正實力，期待慈善賽為球迷帶來更佳表現。

2023香港東方籃球慈善賽

香港東方 Vs 滿貫 時間：今晚7時30分 地點：灣仔修頓場館

門票售價：120元、長者及學生優惠票60元

售票地點：灣仔修頓場館售票處 售票時間：今午5時起開售

註：頭場晚上6時，香港東方U12 Vs 標準錶針U12

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