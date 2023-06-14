「我多希望拿下這個冠軍，因為他們（隊友）值得。」畢拿難掩失落，但肯定隊友的付出：「我有一群無與倫比的隊友，我們一起奮鬥，換來了爭奪冠軍的機會。我依然打從心底相信我們、這支球隊、邁阿密這座城市可以贏下冠軍。」

史普斯達拚盡無憾

熱火主教練史普斯達一番說話發人深省：「顯然地，我們輸了，但運動或人生就是這樣，你不會總是得到你想要的。慶幸我們沒有悔恨，所有人都竭盡所能，只是結果未如理想，因為對手表現比我們好。」他感恩經歷這趟神奇之旅：「我告訴他們每一個人，我愛他們，我愛這支球隊，很感恩我們擁有這段經歷。我一定會寫進日記簿裏，許多年過後再翻出來與這些傢伙分享，即使我們沒能贏下冠軍。」