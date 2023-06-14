金塊首奪總冠軍！

4比1滅火祖傑擸FMVP 花了47年，金塊昨日終於捧起首座NBA總冠軍！「小丑」祖傑豪取28分及16個籃板，帶領金塊主場以94比89擊敗熱火，場數4比1贏下冠軍之餘，毫無懸念當選總決賽最有價值球員（FMVP）：「任務完成，我們可以回家了。」

金塊帶着3比1回到丹佛主場，開局打出12比0的攻勢，但熱火中鋒艾迪巴約展現鬥心，單節豪取14分及6個籃板，更讓祖傑吞下兩犯，不得不退下火線，領先24比22。金塊群龍無首下失誤連連，連艾朗哥頓和梅利也受到個規困擾。相反鄧肯羅賓遜由板櫈殺出，老將羅利連入兩球三分，為熱火拉開51比44。

祖傑上半場只有9分，第3節宣告「小丑」回歸，運用與身高不符的靈活步法攻入9分，加上米高波特內外開弓，一下子反超前70比68，但羅利轟入三分止血，為熱火保住1分優勢。進入決勝節，祖傑和梅利雙劍合璧，再次反超前86比79。熱火試圖上演「黑八奇迹」，前三節只有8分的占美畢拿，在3分鐘內狂轟13分，硬生生扳回89比88，但終究未能成功。布朗補籃，波普關鍵偷波，讓金塊有驚無險以94比89勝出，場數4比1奪得隊史首冠。

任務完成可以回家 總決賽5場，祖傑場均取得30.2分、14個籃板及7.2次助攻，毫無懸念當選FMVP，是自2002年奧尼爾後，首次有中鋒獲得這個殊榮。他也成為史上選秀順位最低的FMVP，於2014年選秀第2輪、第41位獲選。

「我們不是為了自己贏球，而是身邊所有人。我為了梅利贏，梅利為了哥頓贏，我有一群非常好的隊友，今年簡直不可思議。」祖傑接過「標羅素盃」，表示隊友之間無條件的信任，是金塊成功的基石。被問到奪冠感受，他貫徹冷面笑匠的作風：「任務完成，我們可以回家了。」