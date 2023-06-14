港隊海防首操雷雨交加

【林卓臻越南直擊】香港足球代表隊昨日早上抵達越南，隨即於同日下午進行首課操練，為周四（15日）對越南代表隊的國際友誼賽作準備。雖然訓練期間要面對惡劣天氣，但港隊大軍沒有停止訓練，主教練莊恩安達臣表示要讓球員適應在極端環境下作賽，並期待幾位外流兵能在今場友賽擔起重責。

外流內地球員獲重用 港隊飛抵越南河內後，轉乘巴士到達今次比賽城市海防。大軍稍作休整後，隨即進行抵埗後的首課操練。是日港隊獲安排在當地球隊海防FC的訓練場地操練，不過球場設施較為簡陋，場邊僅有兩排後備席，而且當地天氣不穩，訓練期間天色驟變，球場周圍雷雨交加，暴雨一度令球員難以睜開雙眼，但球隊操練未有因惡劣天氣而取消，對此安帥表示：「預計呢幾日都會係咁，代表隊練波機會唔多，所以我哋需要堅持。」

港隊昨日主要進行分隊攻防演練，有傷在身的茹子楠去到後段未能堅持訓練，需坐在場邊休息。安帥就指出幾位效力內地聯賽的球員，會在今次友賽繼續獲得重用：「比起3月國際賽期，佢哋依家正值季中，狀態比其他隊友更好。」安帥續指希望在今次國際賽期，港隊進攻表現有所提升：「由上周起我哋專注改善進攻，希望踢得更具侵略性，之前對新加坡同馬來西亞我哋都製造咗唔少機會，但要贏波就要先入波，希望情況喺嚟緊兩場有改善。」