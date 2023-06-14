中國女排挫加拿大旗開得勝

「中國人壽（海外）FIVB世界女排聯賽2023」昨日展開，賽事時隔4年再於香港體育館（紅館）舉行，賽前4連勝的波蘭憑身高2米03的史迪絲雅克狂轟28分，以局數3比1擊敗多明尼加共和國，延續不敗之旅。尾場中國女排以直落3局，25比14、25比18及29比27擊敗加拿大。

首日賽事頭場由多明尼加共和國大戰波蘭。自意大利籍教練拉法連尼去年上任後，波蘭表現突出，上站於土耳其分別擊敗上屆世錦賽冠軍塞爾維亞、上季世界聯賽冠軍意大利，以及加拿大和泰國，賽前高踞榜首位置。

波蘭輕取多明尼加 波蘭於香港站揭幕戰強勢出擊，第一局已展示出強勁的攔網能力，先以25比23取勝。次局兩隊鬥得激烈，波蘭經歷5次「刁時」後再贏30比28。多明尼加共和國其後積極反撲，第3局以25比23扳回一城，惟波蘭成功抵住壓力，再贏25比17，總比數贏3比1錄得5連勝。今場波蘭的史迪絲雅克攻入全場最高28分，多明尼加則以比蓮取得21分居首。

上屆盟主兼去年世錦賽季軍得主意大利將於今日下午5時登場大戰保加利亞，同日尾場為荷蘭大戰土耳其。意大利在首周賽事未有派出上季最有價值球員伊干奴，最終只錄得1勝3負，今站會否強陣出擊值得留意。

■■余樂詩報道