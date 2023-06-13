體育

冠忠南區引入馬文政

（冠忠南區圖片） （冠忠南區圖片）
（冠忠南區圖片）
冠忠南區今夏積極增兵，昨日再宣布簽入年輕小將馬文政（右），新季將披上21號球衣，而「文政」亦成為繼黎格爾、李小恆及羅拔奧度後，南區第4位新球員。圖為馬文政在南區主席陳文俊（左）陪同下簽約。（冠忠南區圖片）
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc