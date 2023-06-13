冠忠南區今夏積極增兵，昨日再宣布簽入年輕小將馬文政（右），新季將披上21號球衣，而「文政」亦成為繼黎格爾、李小恆及羅拔奧度後，南區第4位新球員。圖為馬文政在南區主席陳文俊（左）陪同下簽約。（冠忠南區圖片）