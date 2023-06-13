隨Ｕ22出征 劉家喬有望回流踢港超

港隊Ｕ22將在本月15及19日作客塔吉克斯坦進行兩場友賽，足總上周六公布23人決選名單後，昨日在將軍澳賽馬會香港足球總會足球訓練中心（FTC）內，進行出發前最後一課操練，並於今日凌晨啟程前往塔吉克斯坦。

傷兵滿營要補選陳傲軒 多名主力今次未能躋身決選，主教練司徒文俊在收操後無奈地表示，球隊目前正經歷傷病潮，大軍名單亦只剩下22人：「伍瑋謙前排病咗，李樂謙仲病埋，穩陣起見都唔會帶佢去，尤其我哋搭幾轉飛機、咁多個鐘，都驚到時會傳染。葉卓文頭幾課練波已經知佢未完全好番，一早預咗去唔到，而林樂賢就喺踢港會7人賽嘅時候整親。」值得一提，足總在昨午宣布補選前鋒陳傲軒。

「司徒Sir」還指今次對手塔吉克斯坦的整體實力，比3月份「魚尾獅盃」的新加坡、馬來西亞更強，希望可以把握今次機會試陣，好好備戰9月份舉行的Ｕ23亞洲盃外圍賽。

至於曾獲大港腳徵召的前鋒劉家喬（Kyle），今次提前由美國返港參與Ｕ22操練，他表示對看到不少熟悉面孔感到開心，他又透露自己下季將返回香港落班：「我會返香港爭取落場時間同提升狀態，全力備戰9月份嘅Ｕ23亞盃外，暫時都有港超球隊提供合約畀我，希望可以拎到港超首勝；而等埋亞盃外之後，先會返去美國讀書。」