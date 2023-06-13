我唔係GOAT！

塞爾維亞球王祖高域周日在法網封王，生涯累積「23貫」成為網壇第一人，但他不認為自己是GOAT（意為史上最偉大球員），只想譜寫自己的歷史。

祖高域賽後接受訪問時已被稱為「GOAT」（Greatest of all time），在世界排名重奪「一哥」位置的祖高域坦言︰「我將GOAT視為贊美及肯定，但我不想說自己是史上最偉大的球員，因為對網壇不同年代的偉大冠軍並不尊重，每一位偉大冠軍都有光輝的時刻，為我們能夠在網球舞台上鋪路。」

「每個人都書寫自己的歷史」 祖高域在訪問上亦向他兩位生涯主要對手費達拿及拿度致敬，「我很驚訝能夠超越費達拿及拿度，我一直都以自己跟他們相比為榮，他們是我生涯中最偉大的兩位對手，每個人都書寫自己的歷史，我亦為自己的歷史編寫中。」

踏入生涯另一個里程碑，祖高域坦言會譜寫自己的「歷史故事」，並會更推動自己，「當然這個旅程還未結束，我仍然感到有推動大，我感到自己可以打到出色的網球，甚至在大滿貫上，繼續創出網壇更多歷史，現在期待着溫布頓。」