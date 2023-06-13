王者戰直落3盤挫魯特 祖高域23貫達成！
祖高域23「貫」史無前例！塞爾維亞網球天王祖高域周日(11)於法國網球公開賽王者戰，以7比6（7比1）、6比3及7比5力挫挪威球手魯特，贏得個人第23個大滿貫錦標創下歷史。
今仗祖高域贏得並不輕鬆，首盤他救球時似乎扭親右腳，幸未受影響，贏Tie Break先拔頭籌。魯特次盤有點洩氣，第一個發球局已被祖高域打破，加上魯特的非壓力下失誤頻生，祖高域再贏一盤6比3。第三盤戰情拉鋸，雙方5度平手至5比5，關鍵的第11局，祖高域施壓成功「破發」後愈打愈順，結果以盤數3比0勝出，揚威巴黎紅土場，並超越西班牙泥地王拿度（22貫），以23個大滿貫成為男子網壇史上擁有最多大滿貫錦標的傳奇。
寄語年輕人勇敢追夢
自2008年首奪澳網「處子」冠軍後，迄今這位36歲球王已累積10座澳網、3座法網、7座溫網及3座美網錦標。祖高域更前無古人地贏得「四大滿貫」至少3次。而費達拿則有20貫穩坐史上第3位。
賽後他走上看台與團隊及家人擁抱慶祝，更換上印有23字樣的紅色外套，紀錄人生輝煌時刻。頒獎禮上，祖高域先讚賞對手魯特是近年最穩定的球手，其球品及性格亦獲得大家尊重。他更感謝教練伊凡尼西域對自己的忍耐及幫助，還有家人及父母的支持。特別提到希望自己的成績能為子女帶來一些激勵。最後，他不忘寄語年輕人追夢︰「我17歲的時候夢想自己有一天成為溫布頓冠軍，登上世界第一。於是我一步步去建構、實現，我想給大家一個訊息，就是努力去做好現在，不要想過去，因為如果你想要一個更美好的將來，現在就可以由你一手創造。」
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：