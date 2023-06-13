王者戰直落3盤挫魯特 祖高域23貫達成！

今仗祖高域贏得並不輕鬆，首盤他救球時似乎扭親右腳，幸未受影響，贏Tie Break先拔頭籌。魯特次盤有點洩氣，第一個發球局已被祖高域打破，加上魯特的非壓力下失誤頻生，祖高域再贏一盤6比3。第三盤戰情拉鋸，雙方5度平手至5比5，關鍵的第11局，祖高域施壓成功「破發」後愈打愈順，結果以盤數3比0勝出，揚威巴黎紅土場，並超越西班牙泥地王拿度（22貫），以23個大滿貫成為男子網壇史上擁有最多大滿貫錦標的傳奇。

賽後他走上看台與團隊及家人擁抱慶祝，更換上印有23字樣的紅色外套，紀錄人生輝煌時刻。頒獎禮上，祖高域先讚賞對手魯特是近年最穩定的球手，其球品及性格亦獲得大家尊重。他更感謝教練伊凡尼西域對自己的忍耐及幫助，還有家人及父母的支持。特別提到希望自己的成績能為子女帶來一些激勵。最後，他不忘寄語年輕人追夢︰「我17歲的時候夢想自己有一天成為溫布頓冠軍，登上世界第一。於是我一步步去建構、實現，我想給大家一個訊息，就是努力去做好現在，不要想過去，因為如果你想要一個更美好的將來，現在就可以由你一手創造。」