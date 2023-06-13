香港站開戰！中國女排亮相鬥加拿大
「中國人壽（海外）FIVB世界女排聯賽2023」由今日起一連六日於香港體育館（紅館）舉行，賽事闊別4年重臨香港，有8支世界級勁旅參賽。中國女排於揭幕日尾場率先出擊鬥加拿大，隊長袁心玥表示，期待在主場球迷前爭取好表現。
中國女排上周於日本站4戰全勝，分別擊敗巴西、德國、荷蘭及日本，現時戰績僅次於同屬4連勝的波蘭排第2，今站將先後迎戰加拿大、保加利亞、波蘭及意大利。效力意大利球會Savino Del Bene Scandicci的中國主攻手朱婷去年右手腕施手術後，至今仍未全面恢復，這兩站賽事皆不在陣中。今屆中國女排陣容較以往年輕，26歲副攻手袁心玥擔任隊長，23歲主攻手李盈瑩近期狀態上佳，暫以87分高踞得分榜首位。
袁心玥想在場上展現光采
4年前有份來港參賽的袁心玥表示，回到香港主場比賽感興奮：「幾年沒有來香港，我覺得球迷們的熱情還是沒有變化，再次回到香港比賽也是很開心，球隊陣容有一點調整，但還是希望這一站比賽繼續進步，在排球場上展現自己的光采。」中國女排現處於新舊交替的階段，被問到今站會否派出更多年輕球員上陣，主教練蔡斌指：「目前中國女排是一個新陣容，改善空間很大，會根據不同比賽決定出場球員。」■■余樂詩報道
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