香港站開戰！中國女排亮相鬥加拿大

袁心玥想在場上展現光采

4年前有份來港參賽的袁心玥表示，回到香港主場比賽感興奮：「幾年沒有來香港，我覺得球迷們的熱情還是沒有變化，再次回到香港比賽也是很開心，球隊陣容有一點調整，但還是希望這一站比賽繼續進步，在排球場上展現自己的光采。」中國女排現處於新舊交替的階段，被問到今站會否派出更多年輕球員上陣，主教練蔡斌指：「目前中國女排是一個新陣容，改善空間很大，會根據不同比賽決定出場球員。」■■余樂詩報道