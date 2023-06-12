日本骨癌少年奪最Young「貫」軍

日本輪椅網球新星橫空出世，年僅17歲來自愛知縣的「自信小子」小田凱人，上周六在巴黎法網的男子輪椅網球決賽中，力克首號種子英國的希域，不但成為該項目史上最年輕的冠軍，更將躍升「世一」開創新時代，小田凱人的成功，除了面對逆境仍默默苦幹外，還有來自別人無法撼動他的自信：「我從不信別人告訴我的，只相信我自己！」

小田凱人︰我只相信自己 小田凱人於2006年5月8日出生，天性活躍的他喜歡足球及武術，可惜在9歲時確診骨癌，及後更因臀骨問題，被迫要與輪椅為伴，惟其醫生介紹他不同的傷殘運動望加強他的復康鬥志，其中他在輪椅網球發揮出色，自從執起球拍後迅速地打出名堂，去年小田凱人非但成為最年輕的大滿貫輪椅網球正賽球手，進步神速的他年初殺入澳網決賽，今次更直搗法網決賽，並以極具說服力的6比1及6比4擊退大熱門希域，成功染指個人首座大滿貫錦標。

小田凱人賽後直言自己是一個不服輸的人，對自己有絕對信心，令絕症反而成為他克服苦難的力量：「我只會相信自己的想法，所以別人如何看待，也不會真的影響到我的信念。」