「一姐」施華德榮膺三冠女王

波蘭天后施華德大熱再登法網冠軍寶座！這位世界一姐上周六於法網女單決賽，雖然一度被捷克「巨人殺手」梅卓娃壓迫，令比賽呈拉鋸戰，但最終施華德沉着應戰，以6比2、5比7及6比4技壓首度打入大滿貫決賽的對手，第3度捧走法網后座。

打足3盤拍走梅卓娃 施華德於首盤賽事明顯入局較快，憑藉較豐富的大滿貫決賽經驗，她打破梅卓娃的第一個發球局，反觀後者頗有怯場表現，頻打出界送分，在第3局亦未能抵抗施華德的發球，吃了一個LOVE GAME，施華德以3比0佔得上風後，於第8局再破梅卓娃的發球局，以6比2先拔頭籌。

賽前雙方只有一次對碰，梅卓娃於2019年的布拉格公開賽以2比1擊敗施華德，往績顯示梅卓娃並非「冇得打」，加上這位非種子球手已在今屆賽事連創驚喜，包括於準決賽勇挫世界第二的莎芭蘭嘉，故此來到次盤站穩陣腳後，她的表現止跌回穩。落後0比3後也及時扭轉劣勢，追至平手，關鍵的第9局更迫使施華德連環犯錯，以雙錯誤送出1分，梅卓娃反超前，一度領先5比4，及後梅卓娃以「笠波」抵抗施華德抽擊，成功為對方製造難題，憑戰術變化為她帶來這盤勝利，以7比5追成盤數1比1，要打決勝盤分出高下。

戰情陷入拉鋸，當鬥至4比4的關鍵時刻，施華德在該發球局一次當機立斷網前窩利成功得手，再「刁時」拿下這局，領先5比4。梅卓娃再無退路之下，在發球局表現手緊，施華德得勢不饒人搶攻兼施壓，結果梅卓娃最後一擊竟打出發球雙錯誤，施華德宣告衞冕成功，大熱稱后。

4年內第3度稱霸巴黎 22歲的施華德繼2020及2022年後，4年內第3度稱霸巴黎紅土場，同時亦成為第3位於公開賽時代，4次躋身大滿貫全面獲勝的女子球手，媲美施妮絲及大坂直美，證明了自己在當今女網壇的霸權地位。

連同2022年美網錦標，施華德坐擁4個大滿貫，賽後她帶着感動的淚水，走到看台與家人相擁，「我真的很喜愛這片紅土，這是我最愛的場地……我要多謝團隊對我的支持，因為能走到今天，全靠他們的幫助，一步步走過痛苦。」施華德在名宿艾華特手上接過冠軍獎座，再為波蘭網壇翻開歷史輝煌一章。