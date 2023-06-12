足總首次試用ＶＡＲ羅碧芝：要更專注

港超計劃將於2023/24年球季引入視像助理裁判（VAR），足總昨日率先在將軍澳運動場舉行VAR媒體簡介會，並首次安排於正式比賽使用，令一眾傳媒可以先睹為快，而賽後視像助理裁判員羅碧芝（Gigi）亦不忘分享個人感受。

今次簡介會出席嘉賓包括足總副主席霍啟山、裁判委員會主席趙善銓、裁判部總監張炎有，3人先在台上輪流致詞，隨後大家便來到附近的VAR房間，並由視像助理裁判員羅碧芝就在場設備進行介紹，整個過程歷時約半小時。

今次除了舉行簡介會之外，更是VAR首次安排於正式比賽使用，其中Gigi負責擔任「都會盃」4強頭場，香港浸會大學對香港都會大學的視像助理裁判員，賽後她承認自己表現仍有一定進步空間：「集中度要再延長啲，可能頭先去到60、70分鐘，都有少少開始攰，要不斷講嘢，提自己專注啲。今次可能係大專比賽，但去到超聯涉及職業球員，加上好多人都會關注，到時壓力會倍升，尤其VAR房有8支鏡頭睇晒，真係無藉口，所以有種唔錯得嘅感覺，自己都唔想有失誤。」Gigi續指自己早已取得VAR牌照，對整體運作亦算熟悉，因此暫時個人已對VAR全面在港超推行做好準備。

張炎有：努力縮短審視時間 另外，除了網絡、器材上等硬件問題，裁判部總監張炎有認為最大問題屬於VAR的審視時間：「有時入波要等好耐先開番波，但普遍全世界足球比賽都有呢個問題，但我哋會強調準確度，好怕因為時間限制令到有啲誤判睇漏咗，到時犯錯仲更加無人原諒，但之後裁判員熟習咗個過程，當然希望加快個時間。」

■■圖、文：李浚湣