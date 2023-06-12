香港三人籃球聯賽10強誕生 甲一Big 4新兵列陣搶鏡

香港三人籃球聯賽昨於灣仔修頓露天球場舉行男子高級組賽事，不少球隊派出新兵試陣，「Big 4」之中尤以滿貫狀態理想，A、B隊皆取得小組首名出線，周六（17日）將出戰淘汰賽。■圖、文：余樂詩

香港三人籃球聯賽男子高級組賽事，由10支甲一球隊各派出兩隊出戰，共20隊分成5組作賽，每組首兩名出線6月17日舉行的淘汰賽。昨日賽事一度受天雨影響而延誤約1小時，惟最終亦順利完成。滿貫是日強陣出擊，兩隊名單均派出滿額6人，位於E組的滿貫A由新兵李琪、蔡再懃、方誠義、林俊光、張偉康和鄧志恒組成，球隊三分火力強勁，分別以21比10、21比6及22比12力挫漢友B、晉裕B及永倫B，與滿貫B同以小組首名闖進淘汰賽。另外，C組競爭最激烈，4隊之中有3隊同分，最終由漢友A及南青B出線。

李琪過檔滿貫︰分擔阿懃壓力 35歲的李琪今季由香港東方轉投滿貫，他解釋：「之前在東方要其他隊友遷就我一個練夜晚，我覺得很不好意思，他們始終是職業隊，繼續下去對大家都不是好事。」銀牌7月開賽，李琪期待新季展開：「開賽前有差不多9個月時間，其實大家都已準備好，我反而想盡快開波。我和新隊友磨合不錯，相信有我在，可以分擔阿懃（蔡再懃）的壓力。我自己適應得頗快，因為大部分職業教練的要求都類似。」

說到其港隊隊友梁兆華和楊睿騏最近加盟香港金牛，來季有望征戰NBL賽事，李琪表示：「職業球隊、職業球員、職業教練、職業配套，這些對球員發展都是好事，更重要的是他們讓其他香港年輕球員見到希望，讓他們的目光放遠一點。」

另邊廂，南華A（朱亮、林民淇、楊嘉駿、葉耀邦）和香港東方A（卜聿揚、梁嘉顯、蘇利文、迪維拉）激烈對碰，東方雖有梁嘉顯投進4記兩分球，包括一球「2+1」，仍難阻南華多點得分，以14比16告負。東方是日僅派出7人分兩隊出戰，最終各得小組第4名，無緣晉級。

朱梓鎔全職投身香港東方 其中朱梓鎔和黃浩賢今季分別由建龍飛馬及旭暉加盟香港東方，朱梓鎔表示自己仍處於「適應期」，期望新季全職訓練下會取得突破：「這天表現不太滿意，體能和把握力不足，需要改善。來東方的目標是想挑戰自己的極限，與其找份工作，朝九晚六，放工去練波，不如盡力試。我覺得自己還有條件可以進步，所以不想浪費機會。始終香港比賽量太少，這裏有機會打其他聯賽，希望可以見識更多。」他透露，球隊部分球員如陳兆榮、基拔、麥洛連等正在放假，但他們將於日內歸隊，出戰6月15日與滿貫合演的慈善賽。