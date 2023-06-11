撲熄熱火金塊隊史首冠叫胡

NBA總決賽昨在邁阿密舉行Game 4，客軍金塊人人有功練，在3將得分「20+」下，以108比95擊敗熱火，場數領先3比1，距離隊史首座總冠軍只差1勝。

雖然「小丑」祖傑開局扭傷腳踝，但簡單處理後繼續上陣，上半場與艾朗哥頓各得16分，帶領金塊領先55比51。第三節金塊火力全開，團隊命中率達56.5%，哥頓更4投全中獨取9分。相反熱火手感低迷，命中率只有38.1%，落後73比86。

5將得分上雙場數領先3:1 這支8號種子不肯放棄，趁着祖傑5犯退下火線，打出8比0的攻勢，一度追剩5分差，但梅利和謝夫格連及時挺身而出，接連射入三分，布魯士布朗也從板櫈殺出，獨取11分，成功「滅火」，場數領先3比1叫胡，周二（13日）回到丹佛主場力爭隊史首冠。

金塊今場採用8人輪換，全部皆有得分，其中5人達雙位數。哥頓15投11中，取得27分7籃板6助攻。祖傑取得23分12籃板，成為史上首個在單季季後賽累積500分、250籃板、150助攻的球員，而布魯士布朗取得21分。

熱火方面，主將占美畢拿和艾迪巴約分別取得25分和20分，但未能扭轉敗局。NBA總決賽史上，只有2016年的騎士在落後1比3下逆轉，熱火想要奪冠，真的要寄望「黑八奇迹」。■■許思彤報道