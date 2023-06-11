祖高域23貫只差一步

一哥艾卡華斯遇抽筋！ 塞爾維亞球王祖高域爭取寫下歷史「23貫」的紀錄，再走近一步，昨天藉着世界「一哥」艾卡華斯中段遇上右腿抽筋的影響下，以6比3、5比7、6比1、6比1獲勝，闖入男單決賽，將接受上屆亞軍的挪威名將魯特挑戰。

這場新舊「一哥」對碰，賽前被譽為是今屆法網的「冠軍前哨戰」，皆因隨着「泥地王」拿度因傷缺陣，他倆成為了賽事奪標大熱；首兩局他們打得激烈，然而轉捩點卻在第三盤，西班牙小天王艾卡華斯開局遇上右小腿抽筋，一度需要醫療暫停，而這位近年火速彈起的20歲超新星，今年澳網都是因為腳傷而被迫放棄，雖然經過軍醫進行治療，但艾卡華斯狀態急劇下跌，只是勉強完成比賽，最終二人爭逐了3小時23分，祖高域順利晉級。

今日決賽與魯特爭鋒 「艾卡華斯這場只是欠運，在大滿貫遇上抽筋及體能問題，真是很遺憾，我了解到他的感受，希望他可以盡快康復。」祖高域賽後即場向艾卡華斯送上安慰，「我在網前跟他說，他還是年輕，將來肯定在這裏有很多很多次機會，他是一位非凡的球手，非常出色。」先後曾兩次贏得法網冠軍的祖高域，以36歲之齡成為自1925年以來，第二位躋身這項決賽的最年長球手，至於祖高域今日決賽對手，則為去屆法網亞軍挪威球手魯特。