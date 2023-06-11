大港腳拍跳輕取U22

哥連斯撐場米高醒神起孖 正備戰本月兩場國際友誼賽的香港足球代表隊，昨在將軍澳足球訓練中心，與港隊U22進行拍跳，結果大港腳以7比0大勝。比賽中梅開二度的米高，仍未獲批特區護照，港隊主帥莊恩安達臣就承認這位19歲年輕前鋒，今次國際賽期難以隨港隊出戰，但仍會派出最佳陣容，應付兩場友賽。■圖、文：林卓臻

比賽分3節進行，每節30分鐘，而現場同時進行視像裁判（VAR）系統測試。大港腳正選派出潘沛軒擔任箭頭，黃洋、黃威及陳俊樂坐鎮中場，余煒廉及艾里奧夥拍中堅。港隊U22則由龐焯熙把守大門，曾以行及梁祐維鎮守中路，柏拔及李樂謙負責側擊，支援劉家喬攻堅，至於黃皓雋及余在言兩位有份入選大港腳初選名單的年輕球員，則出現在港隊U22大軍中。

首節大港腳就憑徐宏傑、黃洋及港隊U22的烏龍球，以3球領先。第二節大港腳變陣，鞠盈智、林衍廷、張憙延及米高悉數登場，港隊U22則換上黃皓雋及余在言。大港腳繼續搶攻，由米高接應張憙延傳中射入，將比數改寫為4比0，及後張憙延錦上添花射成5比0。最後一節，米高接應安東尼傳送，射入個人今場第二球，加上陳肇鈞埋齋，最終大港腳以7球取勝。

4外流兵即將歸隊 安帥賽後認為過去一周的訓練，對球員備戰6月兩場友賽至關重要，並透露4位在內地效力的初選大軍球員，今次都將隨隊出戰，其中部分球員已經抵港，至於安永佳完成球會賽事後，將於稍後歸隊。

米高護照未批安帥感失望 米高與安東尼兩位跟操球員是日都有份披甲，而米高父親哥連斯亦現場觀戰，安達臣指出前者仍未獲批特區護照，承認這位效力德丙恩高斯達特U19前鋒，今次國際賽期將較難隨隊出戰，對此安帥難掩失望：「好似馬來西亞同菲律賓，都好支持佢哋嘅代表隊，可以係短時間批到護照畀入籍兵，香港所有嘢都要等耐啲，呢樣嘢我唔係好滿意，但只可以尊重規矩。」此外，安帥表示若果安東尼選擇申請特區護照，他會是其中一位大港腳候選球員。

今場梅開二度的米高就慨嘆：「我好想幫港隊踢波，但真係要花時間處理護照手續，呢啲嘢我控制唔到。」談到來季去向，這名德丙恩高斯達特U19鋒將表示，現時與球會有合約在身，但強調將來仍屬未知之數，並透露今日起程返回德國。

是役球證安排了視像助理裁判VAR測試，但未曾出現叫停賽事的情況，有份落場的徐宏傑稱球證有時在完成攻勢後，才對越位與否作出判決，令自己有少許不習慣，但相信VAR系統長遠而言對足球發展帶來益處。