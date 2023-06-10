換個角度支持體壇盛事 「賽馬會社區排球計劃」義工正式啟動！

世界女排聯賽香港站將於6月13至18日假香港體育館舉行，早前香港排球總會獲香港賽馬會支持，透過「賽馬會社區排球計劃」招募義工，大會並於周四（8日）舉行義工計劃啟動禮儀式。

香港排球總會與香港賽馬會攜手合作，舉辦「賽馬會社區排球計劃」，讓市民透過不同社區推廣活動，參與這項國際大賽。計劃早前招募義工，負責協助世界女排聯賽香港站各種籌備工作。香港排球總會會長吳守基致辭時表示：「感謝各位踴躍擔任義工。每一個體育盛事背後的準備工作都不容易，希望大家享受從另一角度接觸女排賽之餘，也能透過今次義工機會，更了解大型賽事的籌備工作，支持香港體壇。」

名將魏秋月一齊參與 香港賽馬會慈善事務總經理（體育及文化）鄧詠茵感謝義工大力支持：「香港賽馬會作為是次賽事的社區合作夥伴，支持『賽馬會社區排球計劃』舉辦的一系列社區推廣活動，讓不同階層的市民參與這項國際體育盛事，感謝義工參與籌辦工作，期望他們透過這次經驗，了解運動產業的發展。」

世界女排聯賽闊別4年再臨香港，前中國女排隊長及2016年里約奥運金牌得主魏秋月對賽事表示期待：「香港是一個非常美麗、時尚的地方，以往很多次來香港比賽，對於紅磡主揚有着濃厚感情。現在我以球迷身份參與，希望可以現場看到師妹們精彩的表現，相信每一場都有鍛煉的價值，有助這支年輕的中國女排累積大賽經驗。」魏秋月透露，今年加入了義工團隊，希望為賽事出一分力：「我感到非常榮幸，以往參加過很多國際大賽，感受到義工朋友們的付出，作為運動員是非常受感動的，這次加入義工團隊，希望可以為隊伍服務好，把一張張美麗的笑臉展現給更多人。」

啦啦隊炒熱現場氣氛 世界女排聯賽現場氣氛一向熱烈，啦啦隊亦成為焦點，今年來自協恩中學及香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學等隊伍，於啦啦隊徵選比賽脫穎而出，將會在賽事期間為各支球隊打氣。啦啦隊「搞手」、今屆賽事DJ黃米高表示：「希望同學發揮香港年輕人的創意，吸引世界各地的人一起參加這個派對！其實這個隊伍一直薪火相傳，上屆同學畢業後會擔任啦啦隊隊長，而今屆同學經過3個月準備，將於比賽期間正式登場，希望他們可以帶動觀眾氣氛，創造特別時刻。」