體育

梅卓娃施華德 法網爭后座

梅卓娃 梅卓娃
梅卓娃
世界排名第2的白羅斯名將莎芭蘭嘉，周四在法網女單倒灶出局，與捷克的梅卓娃激戰3盤後，以6比7（5比7）、7比6（7比5）及5比7慘敗，4強止步。世界排名43位的梅卓娃將與爭取衞冕的「一姐」施華德於決賽火併。
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