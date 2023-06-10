梅卓娃施華德 法網爭后座

世界排名第2的白羅斯名將莎芭蘭嘉，周四在法網女單倒灶出局，與捷克的梅卓娃激戰3盤後，以6比7（5比7）、7比6（7比5）及5比7慘敗，4強止步。世界排名43位的梅卓娃將與爭取衞冕的「一姐」施華德於決賽火併。