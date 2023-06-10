傑志否認拖欠丹恩獎金指控

丹恩奴域由2021年開始為傑志效力，但今季季尾卻因紀律問題被剔出大軍名單，他早前宣布約滿離隊，惟周四在社交平台炮轟「藍鳥」會長伍健未有發放冠軍獎金，並利用自己宣傳「亞冠盃」賽事，更表示未有把一切寫在合約上，是出於對伍健的信任，可是最後卻發現錯了，惟有將事件當作一次教訓。

對於丹恩奴域的指控，傑志昨日發表公開聲明澄清：「根據球會與丹恩奴域簽訂的合約，獎金金額將根據球會訂下的獎金制度發放，而今季所有球員應得的獎金均已獲發放；至於有關『亞冠盃』的獎金，是屬於2021/22球季，這份獎金已經在2022年6月7日經電匯轉至他的個人戶口。同時，在備戰『亞冠盃』16強之時，丹恩奴域因為違反球會防疫規例，當時球會曾向他發出口頭警告，但並沒有因此罰款，所以就2022年『亞冠盃』整體而言，球會並沒有拖欠丹恩奴域的獎金。」