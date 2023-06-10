香港東方對滿貫慈善賽 6月15日開騷記得捧場！

ABL盟主香港東方籃球隊即將在本地球迷面前一展冠軍魅力！繼2021年後，再次舉辦「2023香港東方籃球慈善賽」與甲一勁旅滿貫交鋒，賽事定於6月15日假灣仔修頓場館上演，頭場更設有青年軍賽事。由於本地銀牌錦標賽下月中展開，球迷可藉此慈善賽率先觀看「藍綠」兩軍最新陣容，共襄善舉。

慈善賽可說是兩軍的銀牌「前哨戰」，香港東方將派出ABL班底出戰，ABL最佳教練柏利施域表示：「我們希望藉此機會檢視早前在內地集訓及與國家男子籃球隊友賽後的成果，在本地聯賽開始之前提升球員狀態，增加球隊默契。而對Ｕ12的年輕球員而言，這是一次非常難得的展示機會。」

藍綠陣營檢視實力好機會 至於滿貫則由新上任的台灣教練徐仲毅領軍，徐氏曾擔任SBL高雄九太科技及台灣啤酒的教練，是SBL史上最年輕的主帥；自3月份開操以來，滿貫積極為新球季磨合，本賽事正好給他們檢視備戰成效，寓賽於操。其中已轉投「綠軍」的三分射手李琪將進行首場倒戈戰，勢將成為賽事焦點之一。幾位新球員亦將在6．15賽事中列陣。

香港東方籃球隊繼續與「香港賽馬會青少年體育記者培訓計劃」合作為慈善賽帶來直播，於「香港賽馬會青少年體育記者培訓計劃」的Facebook及YouTube專頁上免費直播。除了讓未能入場的球迷同步觀賞賽事，更可以為培育新一代體育傳媒出一分力。

賽事將會開放予公眾入場觀看，並於賽事當日下午5時起公開售票。門票收益扣除必要開支後，將全數撥入青少年籃球發展計劃。此外，當日將會發售香港東方籃球隊的「2023ABL冠軍T-shirt」，凡購買者將附贈「香港東方籃球隊的鑰匙扣」。

【2023 香港東方籃球慈善賽】比賽詳情 日期：6月15日

地點：灣仔修頓場館

入場時間：下午5時

頭場晚上6時：

香港東方U12 Vs 標準錶針U12

尾場晚上7時：

香港東方 Vs 滿貫

票價：120元、長者及學生優惠票60元

售票點：灣仔修頓場館售票處

售票時間：當日下午5時起開始發售