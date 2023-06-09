貝鈞奇確認北區升超

足總昨午召開董事會會議，足總主席貝鈞奇會後透露甲組球隊高力北區，已入紙確認升超。另外「貝生」又提到今次會議未有提到愉園涉嫌「打假波」事宜，未知該隊會否繼續參加本月中的「足總盃」賽事。

來季港超最受矚目仍然是隊數問題，貝鈞奇經過3個多小時的董事局會議後，透露甲組球隊高力北區很大機會升上超聯：「已經到咗申請限期，最新消息係北區應該會升超，佢哋入咗信，但其他球隊就冇收到，暫時定住11隊先。」至於新季港超開鑼日仍未落實，「貝生」指很大機會比以往的8月下旬提早一點。

會上未談愉園涉「打假波」 對於董事會即將換屆，「貝生」承認提名期已經結束，而董事會選舉將於6月27日在香港都會大學舉行，但未有提到自己會否再連任，只希望繼續為足球服務：「做邊個職位我都唔會計較，由入董事會第一日開始，我一直都任勞任怨，雖然未必貢獻好大，但都抱住初心，為體育發展出一分力。」

除此之外，足總早前網上宣布由劉怡欣擔任機構管治總監，貝鈞奇大讚她擁有法律基礎，以及人事管理學歷，希望可以憑其專業知識令秘書處做得更好。至於本地老牌球會愉園涉入「打假波」醜聞，「貝生」表示待廉政公署進一步行動後再作評論，但「快活谷」會否於本月18日出戰「足總盃（初級組）」16強，「貝生」坦言：「我唔清楚，因為足總唔方便同佢哋接觸。佢哋仲有參賽資格，踢唔踢要交由球會自行決定。」李浚湣報道