無懼爭位踢：孫銘謙：競爭先有進步！

香港足球代表隊昨日繼續於將軍澳足球訓練中心（FTC）訓練，為今個月對越南及泰國的國際友誼賽備戰。前鋒孫銘謙談到米高（Michael Udebuluzor）等人之後有機會加入港隊時，表示加強隊內競爭能鼓勵自己力求進步。

與日前舉行分隊賽相比，是日操練氣氛明顯較為輕鬆。一眾球員熱身後，便按前中後三線分為3隊進行小遊戲，輪流把皮球射向門楣，途中不時有球員起腳時省中隊友，場面歡娛。最終有黃洋及鞠盈智等坐鎮的隊伍勝出，他們更把足球及雪糕筒砌成「獎盃」，為今日訓練作結。

保羅因傷料未及歸隊 主教練莊恩安達臣解釋，經過3日較高強度操練後，選擇讓球員休息，隨後兩日會再作催谷。此外，安帥透露保羅因小腿肌肉受傷，相信未來幾天難以出席訓練，盼望葉鴻輝、梁興傑及謝家榮努力保持狀態，準備為港隊出戰：「依家得番3個守門員，希望佢哋喺國際賽期都可以保持狀態，因為我應該會帶佢哋3個踢呢兩場友賽。」

過去一季港超成為「華人神射手」的孫銘謙，一直頗受安帥重用，不過隨着米高、艾華頓及祖連奴等日後有機會成為港隊一員，港隊前場競爭可能會更激烈，但「孫銘」認為有更多好球員加入，能夠產生良性競爭，推動彼此進步：「踢波從來都係有能者居之，米高等人嘅出現會令我更加努力，所以多啲人競爭係好事。」鄧文滔報道