鳳凰城慳皮裁走CP3

基斯保羅曾12次入選全明星、4次年度一隊，5次當選助攻王和6次偷波王，迄今1,214場比賽全部正選上陣，場均取得17.9分、9.5次助攻及4.5個籃板。但隨着年歲增長，「CP3」今季場均只有13.9分、8.9次助攻及4.3個籃板，得分跌到生涯最低，更在季後賽第二輪受傷缺陣4場，看着太陽遭金塊淘汰。

基斯保羅與太陽原本還有兩年合約，下季薪金達3,080萬美元，但只有1,580萬元受到保障。這意味只要太陽在限期前裁掉他，可節省近1,500萬美元薪金。解約後，太陽仍可以底薪或迷你中產簽回「CP3」，不過會面對自由市場的競爭。

而38歲的基斯保羅至今一冠難求，他曾在電視節目中透露心酸故事：「我女兒是我一生中遇過最可愛的人，但她在學校被人嘲笑『你爸爸永遠拿不到冠軍』。無法奪冠，我很難受，但原來身邊人也很難受。」據悉「CP3」計劃再打幾年，追求生涯首枚冠軍指環。