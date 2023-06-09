雙子星爆發G3滅火 祖傑梅利大三元創歷史

7場4勝制的NBA總決賽昨日在熱火主場上演Game3激戰，作客的金塊「雙子星」祖傑和梅利創下歷史，同場交出「30分大三元」，祖傑更成為史上首個在總決賽達成「30-20-10」的球員，攜手以109比94擊敗熱火，場數領先2比1。

熱火上仗作客搶下一勝，帶着場數1比1回到邁阿密，於主場球迷打氣下，當家球星占美畢拿首節火力全開，在兩分鐘內連取6分，金塊則由「小丑」祖傑獨取10分抗衡，首節打成24比24平手。熱火落榜生卡立馬田第2節爆發，連轟兩球三分，再來一記反手上籃。但金塊「雙子星」手感一樣停不了，梅利多次接應祖傑妙傳，半場已經轟入20分，領先53比48。

換邊後，身高2米11的祖傑繼續運用不可思議的靈活腳步，攻城略地，22歲小將基斯迪安布恩也從板櫈殺出，不斷殺入籃下，還完成一次精彩的「and 1」，令金塊第4節最多領先21分差距。

「南灘大軍」不肯放棄，鄧肯羅賓遜連續命中外投，又博得梅利進攻犯規，一度追剩個位數分差。不過時間站在金塊這邊，以109比94拿下勝仗，場數領先2比1，Game4將於香港時間周六早上8時30分繼續在熱火主場進行。

「小丑」數據睇齊渣巴張伯倫 「小丑」祖傑21投12中，取得32分、21個籃板及10次助攻，交出今季季後賽第10次「大三元」的同時，亦成為NBA史上首個在總決賽達成「30-20-10」的球員，之前只有「天勾」渣巴和名宿張伯倫在季後賽寫下這項驚人數據。今仗同樣着火的梅利22投12中，取得34分、10個籃板及10次助攻，美中不足出現7次失誤，但無阻他與祖傑成為史上首對在總決賽同場交出「30分大三元」的拍檔。

熱火方面，占美畢拿攻入全隊最高的28分，艾迪巴約交出「雙雙」22分及17個籃板，惟全隊命中率只有37%，籃板數字也比對手少24個，種下敗因。