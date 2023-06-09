放低教職許烜行放膽追夢
第2支香港職業籃球隊香港金牛，將征戰中國全國男子籃球聯賽（NBL），球隊日前率先披露陣中5名香港球員，包括香港代表隊成員梁兆華、楊睿騏、許烜行，以及年輕球員范浩雲及張峰碩，其中前永倫控衞許烜行更不惜辭去教師工作，追逐「職業球員夢」。
26歲的許烜行希望透過全職訓練，在籃球生涯取得突破：「讀書時候已視全職運動員為目標，運動員生涯短暫，我自知不再年輕，既然球隊有這個機會，就決定加盟。今季目標是去見識和學習，希望可以透過更高強度的訓練和比賽累積經驗，更希望自己在一心一意打波的情況下愈打愈好。」他又坦言放棄教師工作不是容易的決定：「都考慮了一段時間，但我知道錯過今次機會可能後悔一生。今次絕對走出了自己的舒適圈，原本的工作有穩定收入，永倫亦給了我很多機會，所以來到全新的環境是一個好大的挑戰。」
明日起出戰季前賽
另一球員梁兆華則對新季表示期待：「南華完約之後，機緣巧合下來到這支球隊。我想看看自己究竟和出面的球員相差有多遠，想對戰不同的對手，不想只在香港打一個每年只得十多場的聯賽。」香港金牛早前已於北京展開集訓，明日起一連4日在山東煙台參加NBL季前賽，據報已有13支球隊確認出戰。
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