放低教職許烜行放膽追夢

26歲的許烜行希望透過全職訓練，在籃球生涯取得突破：「讀書時候已視全職運動員為目標，運動員生涯短暫，我自知不再年輕，既然球隊有這個機會，就決定加盟。今季目標是去見識和學習，希望可以透過更高強度的訓練和比賽累積經驗，更希望自己在一心一意打波的情況下愈打愈好。」他又坦言放棄教師工作不是容易的決定：「都考慮了一段時間，但我知道錯過今次機會可能後悔一生。今次絕對走出了自己的舒適圈，原本的工作有穩定收入，永倫亦給了我很多機會，所以來到全新的環境是一個好大的挑戰。」