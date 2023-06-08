金塊G3唔敢再打散手波
熱火作客搶下一勝，帶着場數1比1回到邁阿密。金塊主帥米高馬龍強調，今早進行的G3必須加強溝通，打得更快、更有紀律。
在7場4勝的總決賽，金塊雖然有祖傑攻入41分，但仍被熱火追平1比1，主帥米高馬龍向球員展示比賽片段，強調紀律的重要性：「在這17條片段中，我們因紀律問題失去超過40分，包括沒遵從部署、防守犯規，還有個人因素……這非常驚人。」他認為球員缺乏溝通，不在同一個頻率上，又督促球員加快節奏：「熱火使用了大量區域聯防，我們之前打得太慢，導致進攻時間所剩無幾。」雖然金塊缺乏總決賽經驗，但米高馬龍認為不是藉口：「我們很多人都經歷過大賽、季後賽的洗禮。我不認為犯錯出於緊張，而是沒遵從紀律。」
希路仍列傷兵名單
另一邊，熱火後衞希路落實不會出戰G3。23歲的「英雄哥」在首輪對公鹿右手骨折，當時診斷需要休息1個月，被外界認定本季報銷，沒想到8號種子熱火一路殺入總決賽，讓他復出變成可能。可惜的是，雖然他已恢復訓練，但在最新傷兵名單中，仍被列為不會上陣。
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