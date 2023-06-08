金塊G3唔敢再打散手波

在7場4勝的總決賽，金塊雖然有祖傑攻入41分，但仍被熱火追平1比1，主帥米高馬龍向球員展示比賽片段，強調紀律的重要性：「在這17條片段中，我們因紀律問題失去超過40分，包括沒遵從部署、防守犯規，還有個人因素……這非常驚人。」他認為球員缺乏溝通，不在同一個頻率上，又督促球員加快節奏：「熱火使用了大量區域聯防，我們之前打得太慢，導致進攻時間所剩無幾。」雖然金塊缺乏總決賽經驗，但米高馬龍認為不是藉口：「我們很多人都經歷過大賽、季後賽的洗禮。我不認為犯錯出於緊張，而是沒遵從紀律。」