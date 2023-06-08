楊曉威獲美國高球公開賽入場券

香港高爾夫球代表隊成員楊曉威（Alexander Yang，圖）於6月5日出戰美國華盛頓州舉行的「美國高爾夫球公開賽」資格賽，以低標準3桿的139桿佳績，與美國球手Jessie Schutte並列雙冠軍，成為首位奪得「美國高爾夫球公開賽」參賽資格的香港球手，亦是今年第2位進身高爾夫大滿貫的香港球手。

今年20歲的楊曉威就讀於美國史丹福大學，曾在多個比賽中勇奪佳績，包括於粉嶺球場舉行的第61屆「香港高爾夫球公開賽」以總成績273桿並列13位，創下香港業餘球手在該項比賽的最佳成績，同時獲頒「最佳業餘球手」和「最佳香港球手獎」。在香港高爾夫球總會的支持下，他曾出戰多項國際賽事，包括「亞太業餘錦標賽」、「世界業餘隊際錦標賽」等。

兩港將今年闖大滿貫 香港高爾夫球總會行政總裁賴以尊說：「許龍一和楊曉威將在今年分別出戰『英國公開賽』和『美國高爾夫球公開賽』，兩位在香港培訓的球手進身大滿貫，是高總以及為香港高球發展出力的球會，多年來努力的成果。」

賴以尊續說：「陳芷澄、張雄熙、許龍一和楊曉威等在成為獨當一面的球手前，在青訓階段都曾參加在粉嶺球場舉行的『香港高爾夫球公開賽』，有機會與頂級職業球手同場較技。比賽過程中，他們不但能鍛煉心理質素和臨場實戰能力，更累積了寶貴的經驗，為日後在國際球壇大放異彩奠定良好基礎。」