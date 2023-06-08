操練去到盡安帥好滿意

香港足球代表隊昨日繼續於將軍澳足球訓練中心（FTC）操練，備戰本月兩場國際友誼賽。是日港隊完成全場分隊賽，主教練莊恩安達臣樂見球員未有因訓練而留力，希望球隊踢得更體力化。

港隊踏入第3日操練，黃威及亞歷斯祖因有傷在身，大部分時間沿球場外圍跑步訓練體能，未有參與對抗練習，日前在訓練期間受傷的保羅則未有現身。一眾球員完成簡單熱身後，便分3節、每節約20分鐘進行分隊賽，當中安帥嘗試多種陣容配搭，例如米高（Michael Udebuluzor）先後與艾華、陳肇鈞、林衍廷及張憙延等同隊。安帥期間不時吹停比賽，向球員作出即場指導，一眾球員也態度認真，經常作出勇悍攔截。

雖然今場比賽僅為訓練性質，但一眾港將依然「交足貨」，不斷埋身肉搏，安帥強調一直要求球員無懼碰撞，否則難與國際對手競爭：「雖然本地比賽好少踢到咁體力化，但去到國際賽真係要下下去到盡，如果唔咁樣做，我哋好難同身體質素較好嘅球隊比併，所以我提佢哋戴好護具練波，就算練習都要踢得硬淨。」

友賽前全力提升狀態 所有港超賽事於上月尾完結，安帥坦言球員起初狀態不算理想，但經練習後逐漸有所改善：「有啲球員喺港隊開操之前，已經放咗幾個禮拜假，所以啱啱操練嗰陣表現比較一般。好彩大家每日都有進步，我會盡力喺友賽之前，將球員狀態提升到最好。」

今場隊內賽首兩節陽光普照，天氣炎熱，但第3節就下起大雨，陳俊樂謂在這種環境下比賽，必定消耗大量體力，但對提升狀態有幫助。「樂仔」早前轉投傑志，隊友黃洋，羅梓駿及顏卓彬等都是港隊一分子，令彼此化學作用更佳：「嚟咗傑志之後，大家溝通比以前多咗，相信默契會更加好。」

鄧文滔報道