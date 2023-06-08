壓軸走訪聖公會置富始南小學 冠忠南區變身阿Sir分享心得

「中銀香港社區足球伙伴計劃」中的重點項目「足動校園體驗計劃」來到今季最後一站，有港超聯球隊冠忠南區壓軸出場，到訪位於區內的聖公會置富始南小學。今次南區在教練比圖帶領下，4位南區球員齊齊化身體育老師，為參與活動的30名該校學生安排了一系列足球訓練，即場與同學仔鬥波，更不忘與大家分享職業球員心得。

2022/23賽季對南區可謂是極具意義的一季，這支地區球隊在季尾「賽馬會菁英盃」決賽以2比0擊敗理文，贏得升上港超聯9個賽季以來的首個錦標。能夠在這項盃賽取得佳績，與南區敢於重用年輕球員有極大關係，陣中多位U22球員都有出色表現，其中年輕門將伍瑋謙被獲選為賽事「U22星中之星」之餘，更獲入圍「足球明星選舉」最佳年輕球員。

親自落場鬥波派禮物 今次校訪活動，南區除了有教練比圖領軍之外，更派出李嘉耀、陳凱柏、劉學銘及謝德謙4位球員出席。幾位南區職球員先與同學仔作自我介紹，再逐一分享各自對今季征途的看法。聽完分享，就來到同學仔期待已久的環節，就是落場踢波！南區職球員悉心安排了運球、變速及射門等一系列與足球相關的訓練，再讓同學們進行2對2的分組對抗，其中陳凱柏就擔任活動主持，為同學們講解操練要領。來到戲肉，5位南區代表更加親自落場，與一班同學仔鬥波，可以近距離見到港超球員大顯身手，一班同學仔自然玩得非常投入。活動最後，南區職球員就向大家派發預先準備的精美紀念品，有得玩又有禮物收，同學仔自然非常開心。

有份參與今次活動的同學仔周德，就最享受與南區球員落場比賽的環節：「比賽可以培養團體合作精神，希望以後自己都可以成為職業足球員。」

謝德謙喜見「純粹的開心」 作為港超聯其中一支區隊，南區也非常注重青訓，並積極參與社區活動，過去亦曾多次來到聖公會置富始南小學進行校訪活動，已宣布掛靴，結束20年職業生涯的門將謝德謙，也表示每次來到校訪，都能夠感受到同學仔享受足球樂趣那份純粹的開心：「我哋踢職業嘅，係要為攞好成績同爭冠軍，但小朋友好唔同嘅地方，係佢哋踢波純粹為開心，無論贏緊或輸緊10球都係一樣。」對於會否讓一對子女步自己後塵，走上職業球員之路，「阿謙」則笑言：「順其自然，童年最緊要係開心。」

圖、文：林卓臻