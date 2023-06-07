希路未撻着G3上陣成疑

熱火射手希路4月於季後賽對公鹿一戰右手骨折，經過個半月休養後，盛傳他有機會於總冠軍戰G3復出，不過據美媒報道，這位前最佳第六人現時依然感到右手疼痛腫脹，特別在射球時會有不適感覺。雖然希路已經恢復球隊所有操練，但他不希望打亂球隊節奏，故不會急於復出。熱火上仗回勇，作客以111比108擊敗金塊，香港時間明天早上8時半將回到主場力爭連勝。

阿祖安格芬坐正教公鹿

另外，公鹿昨日宣布，由前助教阿祖安格芬擔任下季主帥一職。48歲的阿祖安格芬曾於2008至2010年於公鹿擔任副手，其後轉到公牛、魔術、雷霆和速龍，擁有15年助教經驗，而他在任職速龍5年期間，協助球隊防守效率踞聯盟前10。公鹿今季常規賽戰績為聯盟最佳，但在季後賽首圈卻意外遭8號種子熱火以場數1比4淘汰出局，其後一周公鹿就將曾帶領球隊奪得50年首冠的主教練保丹賀沙開除。保丹賀沙擔任公鹿主帥5季期間，4度帶領球隊拿下單季和過50勝的佳績。■余樂詩報道