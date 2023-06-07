劉鐵領軍7月主場地標戰

以香港為主場的香港金牛籃球隊進軍內地聯賽NBL的消息，早有內地媒體披露，儘管一度有消息指球隊以佛山為基地，但最終球隊宣布主場設在香港。據悉，香港金牛的首場NBL主場賽事將於7月2日假修頓場館上演，而為備戰新賽季，球隊亦將進行熱身賽加強磨合，主帥則由劉鐵擔任。

中國全國男子籃球聯賽（NBL）於2004年成立，是僅次於CBA之下的第二級聯賽，早年稱為中國籃球聯賽（CBL）。據內地媒體指，來季將有12支球隊參加，以主客制決出季後賽名額，換言之每隊主場及作客比賽合共22場。應季總冠軍為廣西威壯籃球俱樂部。

組軍用齊中港台及外援 「紅褲子」出身的劉鐵將出山執教香港金牛。這位51歲教頭於CBA生涯曾進佔「得分榜」第4名，亦曾入選CBA明星隊。退役後2008年執教，帶領過天津及同曦兩支CBA球隊，《籃球雜論》的文章指劉鐵富有良好的經驗，對內地聯賽的大環境非常熟悉，相信他可迅速組建教練團隊。球員組成部分仍有待官方下周正式公布，金牛將以中、港、台球員配合外援的體系征戰NBL，據悉除以梁兆華及楊睿騏為首的5名香港球員之外，還會找來寶島球員，加上兩至三名外援上陣。